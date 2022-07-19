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Россиянка отравила газом двоих знакомых и получила 15 лет колонии

Под Калугой пенсионерке дали 15 лет за двойное убийство и поджог дома из-за ревности

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Калужской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы 62-летнюю жительницу Износковского района за двойное убийство и уничтожение имущества. Об этом во вторник, 19 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признана виновной по ряду статей УК РФ и будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также суд ограничил ей свободу на один год и два месяца. Осужденная признала свою вину частично.

По данным ведомства, 23 декабря 2021 года пенсионерка в квартире дома на Износках из-за ревности поссорилась с 52-летним бывшим сожителем и 56-летней женщиной. Тогда она отошла на террасу и подожгла газовый шланг, отчего произошел пожар, и квартира сгорела. От отравления угарным газом на месте погибли двое, а мать пострадавшего мужчины успела убежать на улицу и спастись.

Ущерб другим квартирам этого дома от пожара составил один миллион 600 тысяч рублей.

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Екатерина Власова
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