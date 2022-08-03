Самолет Пелоси вылетел из аэропорта Тайбэя

Спикер палаты представителей США Пелоси покинула Тайвань и направилась в Южную Корею

Самолет спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из аэропорта Суньшань в Тайбэе, следующим пунктом назначения в ее азиатском турне станет Южная Корея. Кадры убытия американского представителя из аэропорта Тайбэя опубликовало агентство Reuters.

Спецборт ВВС США с Пелоси прошел предполетную проверку и взлетел. Предположительно, самолет будет сопровождаться истребителями Военно-воздушных сил Тайваня до безопасного участка в Южно-Китайском море и затем возьмет курс до Сеула.

2 августа посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган пообещал большие последствия для американской стороны в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В этот же день Китай начал масштабные учения вокруг острова. Отмечается, что блокада острова станет проблемой для Пелоси, которая планировала 3 августа отправиться в Южную Корею в рамках азиатского турне.