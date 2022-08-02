Китай пообещал большие последствия для США из-за визита Пелоси

Посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган: ответ Китая на визит Пелоси будет мощным и сильным

Ответ Китая на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань будет мощным и сильным. Большие последствия для американской стороны пообещал посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что визит Пелоси приведет к эскалации напряженности в Тайваньском проливе и в отношениях Пекина и Вашингтона.

Ранее Восточное командование армии Китая анонсировало, что учебные ракетные пуски пройдут в рамках военных маневров флота НОАК, которые будут проходить со 2 по 6 августа в качестве ответа на визит спикера Пелоси.