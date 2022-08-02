Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Китай пообещал большие последствия для США из-за визита Пелоси

Посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган: ответ Китая на визит Пелоси будет мощным и сильным

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Ответ Китая на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань будет мощным и сильным. Большие последствия для американской стороны пообещал посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что визит Пелоси приведет к эскалации напряженности в Тайваньском проливе и в отношениях Пекина и Вашингтона.

Ранее Восточное командование армии Китая анонсировало, что учебные ракетные пуски пройдут в рамках военных маневров флота НОАК, которые будут проходить со 2 по 6 августа в качестве ответа на визит спикера Пелоси.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против Алины Кабаевой
Главная экономика Европы оказалась под угрозой
Замглавы херсонской администрации Стремоусов попал под санкции США
Коллеги изнасиловали сотрудницу российского кафе в первый рабочий день
США ввели визовые ограничения против сотен россиян
Врач запретила россиянам купаться в фонтанах
В США объявили Байдена виновным в кризисе на Украине
Блогерша показала простой способ сделать юбку из платья за считаные минуты
Валерий Леонтьев объяснил свой отъезд в США
Массовое нашествие клопов и тараканов в Европе напугало туристов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.