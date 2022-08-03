Женщина отращивала ногти 25 лет и установила мировой рекорд

Дайана Армстронг из США попала в Книгу рекордов Гиннеса с общей длиной ногтей в 12 метров

Дайана Армстронг (Diana Armstrong) из Миннеаполиса, США, отказалась от маникюра на 25 лет и попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ногтей в мире. Данное сообщение появилось в Twitter-аккаунте организации.

Отмечается, что ногти 63-летней женщины достигли общей длины в 12,8 метра, установив тем самым новый мировой рекорд. В размещенном на YouTube-канале справочника видео американка призналась, что ранее никому не раскрывала причин отращивания ногтей.

«Я держала это в себе, пока наконец не сказала своим детям и внукам, почему я их отращиваю», — поделилась Армстронг. По словам женщины, ее 16-летняя дочь делала ей маникюр каждые выходные, но после очередного приступа астмы девочка умерла. Так, Армстронг «почувствовала себя разбитой» и перестала стричь ногти.

Кроме того, в ролике американка сообщила, что перестала водить машину, а мастера салонов красоты отказываются делать ей маникюр. Внуки регулярно помогают Армстронг ухаживать за ногтями, чтобы сохранить их красоту и здоровье.

Известно, что ранее титул обладательницы самых длинных ногтей принадлежал жительнице Хьюстона, штат Техас, Аянне Уильямс (Ayanna Williams), которая отращивала их 28 лет. В 2017 году их суммарная длина составила 5,76 метра. Известно, что женщина тратила на маникюр по 20 часов. В 2021 году Уильямс решила от них избавиться. На тот момент их длина достигла 7,33 метра. По ее словам, она не смогла приспособиться к обычной жизни из-за своей особенности.