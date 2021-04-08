Женщина с самыми длинными ногтями в мире подстригла их впервые за 28 лет

Обладательница самых длинных ногтей в мире подстригла их впервые с начала 1990-х годов. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Аянна Уильямс (Ayanna Williams), жительница американского города Хьюстон, штат Техас, отращивала ногти 28 лет. В 2017 году представители Книги рекордов Гиннесса признали ее обладательницей самых длинных ногтей в мире. К тому моменту их суммарная длина составила 5,76 метра. Уильямс тратила на маникюр 20 часов и два полных флакона лака для ногтей.

Когда ее ногти измерили вновь в 2021 году, их суммарная длина составила 7,33 метра. Уильямс каждый раз трудилась над маникюром несколько дней и теперь тратила три-четыре флакона лака. Самый длинный ноготь, на большом пальце, вырос до 70 сантиметров.

Чтобы срезать ногти, мастера воспользовались ручным гравером Dremel, оснащенным отрезным кругом. Уильямс призналась, что будет скучать по ногтям, но поняла, что пришло время с ними попрощаться. Из-за необычной длины ногтей американка не могла мыть посуду и заправлять простыни под матрас. Ей постоянно приходилось думать, как сделать что-то и не сломать ногти или не пораниться.

«С ногтями или без них я все равно остаюсь королевой. Не мои ногти определяют, как мне выглядеть, а я определяю, как выглядеть моим ногтям», — заявила Уильямс. Она сказала, что планирует отрастить ногти до 15 сантиметров, но не больше. Отрезанные ногти будут выставлены в музее в городе Орландо, штат Флорида.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, обладательницей самых длинных ногтей в истории считается американка Ли Редмонд (Lee Redmond). Она отрастила длиной 8,6 метра и лишилась их в автокатастрофе в 2009 году.