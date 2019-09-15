Мужчина с ногтями длиной 121 сантиметр установил мировой рекорд

Жителя американского города Тампа, штат Флорида, признали человеком с самыми длинными искусственными ногтями в мире. Рекорд занесен в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает издание Tampa Bay Times.

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Экстравагантный шляпник Одилон Озар (Odilon Ozare) сумел нарастить себе ногти длиной 121 сантиметр. Каждый из них окрашен в синий и фиолетовый цвета. В очередном выпуске Книги рекордов Гиннесса им отведен почти целый разворот.

По словам Озара, он овладевал искусством наращивания ногтей под руководством опытной наставницы, которую звали Шаниква. Она работала в местном маникюрном салоне, который с тех пор закрылся. Чтобы перенять ее мастерство, шляпнику понадобилось больше 200 часов.

«Однажды меня госпитализировали с серьезной травмой, которая называется отрыв ногтя, — рассказывает Озар. — Врачи говорили мне, что на том пальце больше никогда не вырастет ноготь». Он утверждает, что ноготь удалось восстановить с помощью холистических целителей, нетрадиционной медицины рэйки, акупунктуры, кристаллов, мази «Неоспорин» и лейкопластыря.

Это второй рекорд, который поставил Озар. В 2018 году в Книгу рекордов Гиннесса попала сшитая им шляпа высотой 4,8 метра. Достижение признали, когда он прошагал в ней больше десяти метров. Тогда у шляпника еще не было накладных ногтей.

Сейчас Озар работает над самыми высокими каблуками в мире и коллекцией модных накладных бровей.

Самые длинные ногти в мире были у 82-летнего Шридхара Чиллала из индийского города Пуна. В 2015 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса с ногтем длиной 1,97 метра, который рос на большом пальце левой руки. В 2018 году индиец постриг ногти в первый раз за 66 лет.

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