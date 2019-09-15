Из жизни
 
Последние новости
Российский олигарх поспорил с Путиным о крахе либерализма
Кремль отреагировал на атаку дронов в Саудовской Аравии
В российском городе водители автобусов не поделили дорогу и подрались
Бывшего хоккеиста КХЛ задержали по делу об афере на 50 миллионов рублей
Во Франции ответили попросившему убежища Сноудену
Пойманный на кокаине Кузнецов отреагировал на наказание НХЛ
Директор Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние
В российском городе взорвался газ в машине с двумя детьми
Дочь ведущей «Давай поженимся!» назвала главную проблему матери
Новости партнеров

Мужчина с ногтями длиной 121 сантиметр установил мировой рекорд

Перейти в «Мою Ленту»

Жителя американского города Тампа, штат Флорида, признали человеком с самыми длинными искусственными ногтями в мире. Рекорд занесен в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает издание Tampa Bay Times.

Экстравагантный шляпник Одилон Озар (Odilon Ozare) сумел нарастить себе ногти длиной 121 сантиметр. Каждый из них окрашен в синий и фиолетовый цвета. В очередном выпуске Книги рекордов Гиннесса им отведен почти целый разворот.

По словам Озара, он овладевал искусством наращивания ногтей под руководством опытной наставницы, которую звали Шаниква. Она работала в местном маникюрном салоне, который с тех пор закрылся. Чтобы перенять ее мастерство, шляпнику понадобилось больше 200 часов.

«Однажды меня госпитализировали с серьезной травмой, которая называется отрыв ногтя, — рассказывает Озар. — Врачи говорили мне, что на том пальце больше никогда не вырастет ноготь». Он утверждает, что ноготь удалось восстановить с помощью холистических целителей, нетрадиционной медицины рэйки, акупунктуры, кристаллов, мази «Неоспорин» и лейкопластыря.

Это второй рекорд, который поставил Озар. В 2018 году в Книгу рекордов Гиннесса попала сшитая им шляпа высотой 4,8 метра. Достижение признали, когда он прошагал в ней больше десяти метров. Тогда у шляпника еще не было накладных ногтей.

Сейчас Озар работает над самыми высокими каблуками в мире и коллекцией модных накладных бровей.

Самые длинные ногти в мире были у 82-летнего Шридхара Чиллала из индийского города Пуна. В 2015 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса с ногтем длиной 1,97 метра, который рос на большом пальце левой руки. В 2018 году индиец постриг ногти в первый раз за 66 лет.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Longest acrylic nails? Tampa’s Odilon Ozare sets Guinness record
Раскрыта тайна найденных на берегу океана останков «морского чудовища»
Обладатель самых длинных ногтей в мире отрезал их после 66 лет отращивания
Китаянка отрастила косу в два с половиной метра ради рекорда
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0414 сентября
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars

«Это безумно пугает»

На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
15:50Сегодня

Парень хотел испытать верность девушки и подвел под суд трех человек

14:12Сегодня

Мужчина защитил невесту от обезумевшего медведя и погиб

12:05Сегодня

Львы забрели в индийский город и устроили переполох

Из жизни00:0110 сентября

«У многих в России все идет по накатанной»

История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
01:50Сегодня

Школьницу «слишком большого размера» отстранили от уроков

03:4414 сентября

Орел насмерть заклевал ребенка

20:1713 сентября

Паук со смертельным ядом поймал превосходящую его в размерах мышь

Из жизни00:05 8 сентября

«Обреченность висела в воздухе»

Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
16:5813 сентября

Мать двоих детей похудела вдвое и изменилась до неузнаваемости

15:0613 сентября

Две жены избили мужа за желание обзавестись третьей

19:0113 сентября

Исчезнувшего 20 лет назад человека нашли на спутниковой карте

Россия
В российском городе водители автобусов не поделили дорогу и подрались
«Глубоко травмированные, тревожные люди»
Россияне не могут стать счастливыми. Почему в этом виноват СССР?
В российском городе взорвался газ в машине с двумя детьми
«Его органы и системы не готовы»
Зачем в России пытаются спасать детей, у которых почти нет шансов выжить и быть здоровыми
В Москве четырехлетнему ребенку засосало руку в бассейне
Двойная жизнь агента Смоленкова
Как сотрудник Кремля работал на США и торговал секретами
В российском городе установили дорожный знак со «смертью с косой»
Все материалы
Мир
Во Франции ответили попросившему убежища Сноудену
Raneen SawaftaПопутали берега
Евреи и арабы живут здесь вместе десятилетиями. Скоро тут может начаться третья мировая
Трампа призвали не делиться тайнами с британским оппозиционером
«Наследники Гитлера рвутся к власти»
 
Помощник Помпео приедет в Москву
«Мы добьемся правды»
Американцы хотят узнать все о терактах 11 сентября. На их стороне пожарные и ученые
Желание Сноудена покинуть Россию объяснили
Все материалы
Бывший СССР
Сенцов оценил условия содержания в российской тюрьме
«В украинские батальоны шел всякий сброд»
Посланцы Кадырова и дикие ополченцы: воспоминания военкора о начале войны в Донбассе
Украинским железным дорогам предрекли уничтожение
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
Украина захотела облегчить жизнь Донбассу
«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»
Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
Зеленский встретился с создателем сериала «Чернобыль»
Все материалы
Экономика
Российский олигарх поспорил с Путиным о крахе либерализма
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
В Германии заговорили о попытке вытеснить Россию с рынка газа
Не доставляет
«Почта России» замахнулась на мировое лидерство, но не может дать россиянам самое важное
Названы сроки восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии после атаки дронов
Михаил ХардиковБайкальский десант
Компания En+ Group провела экологическую акцию «360»
В «Ростехе» задумались о российском названии для SSJ-100
Все материалы
Силовые структуры
Бывшего хоккеиста КХЛ задержали по делу об афере на 50 миллионов рублей
Владимир Ионесян«Он перестал быть человеком»
Маньяк по кличке Мосгаз стал кошмаром столицы. Его хотели казнить на Красной площади
Капитан полиции насмерть сбила россиянина по пути на работу
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру
Захарий Калашов«Его приемы лихих 90-х устарели»
Лидер преступной России проиграл войну азербайджанскому вору. Мир криминала ждут перемены
Осужденного за смерть девочки российского зэка убили в колонии
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта причина разной реакции людей на стресс
Обреченный мир
Ученые следят за гибелью ледников Гренландии. Под угрозой будущее планеты
Самого опытного российского космонавта отстранили от работы
Среди бессмертных
Эти существа создали всю сложную жизнь на Земле. Ученые впервые узнали, как они выглядят
Одобрено первое лекарство от аллергии на арахис
Оно вам надо
Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone
«Панцирь-С1» и С-400 «научились» уничтожать
Все материалы
Спорт
Клуб российского бизнесмена обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
Маргарита Мамун«Не береги силы, не сдохнешь!»
Российские гимнастки — лучшие в мире. Почему их годами унижают и оскорбляют тренеры
Пойманный на кокаине Кузнецов отреагировал на наказание НХЛ
А перестройка все идет
Попытки МЮ и «Челси» победить, чемпионская гонка и другие интриги пятого тура АПЛ
В «Спартаке» оценили возможность увольнения главного тренера
Дэнни Дринкуотер«Ломайте ему ноги»
Он стал чемпионом Англии, но потерял место в сборной, запил и скатился на дно
Олимпийский чемпион увидел в раздутых зарплатах футболистов проблему России
Все материалы
Культура
Директор Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние
«Ужасно связать свое счастье с женой, детьми и богатством»
Как духовные поиски Льва Толстого испортили его отношения с семьей
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Нео, мой Нео
Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
Подсчитана разница в зарплатах голливудских актеров и актрис
Фли и Курт Кобейн«Почему ты такой странный?»
Вечный аутсайдер, поэт-шизофреник, любимый певец Кобейна: умер Дэниел Джонстон
Стало известно о срочном визите родных Заворотнюк в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
Дочь ведущей «Давай поженимся!» назвала главную проблему матери
Не поубиваешь — не поешь
Эти снимки у одних вызывают отвращение, у других — голод. И отражают человеческую сущность
Comedy Club показал пародию на лицемерие российского телевидения
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Муж подарил жене кольцо из человеческой кости
«Моя жизнь интереснее любой книги»
Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет
Вопрос о правильном хранении шоколада рассорил пользователей сети
Все материалы
Ценности
Украинка сняла самую молодую миллиардершу в мире для обложки Playboy
«Жила и умерла королевой и девственницей»
Платья, бриллианты и никаких мужчин: роскошная жизнь Елизаветы I
Самая молодая миллиардерша примерила белье сестры и разозлила фанатов
Сетки, стразы и чулки
Мужчины выпячивают женственность, а женщины — грудь: как прошла Неделя моды в Нью-Йорке
Гостью свадьбы обругали за попытку перещеголять невесту откровенным нарядом
Под покровом
Почему хиджаб стал популярным по всему миру и кто на этом зарабатывает
Школьника выгнали с уроков за модные кеды
Все материалы
Путешествия
Названы популярные способы привыкнуть к смене часовых поясов
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
Российский самолет приземлился в аэропорту с отказавшим двигателем
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Российские туристы с парашютом упали на пальмы в Турции
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
Пассажир закинул голые ноги на столик в самолете и вызвал омерзение у попутчиков
Все материалы
Из жизни
Мужчина с ногтями длиной 121 сантиметр установил мировой рекорд
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars«Это безумно пугает»
На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
Парень хотел испытать верность девушки и подвел под суд трех человек
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Мужчина защитил невесту от обезумевшего медведя и погиб
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
Львы забрели в индийский город и устроили переполох
Все материалы
Мы ждали такую «Ладу» 50 лет
Видео: изучаем концептуальный кроссовер LADA XCode — скоро все «Лады» будут такими
Lamborghini за 150 миллионов
Видео: обзор самого дорогого и быстроого «Ламбо» в истории — гибрида Sian
Месяц живем с Volvo XC40: часть первая
Знакомимся с «лучшим европейским автомобилем» и проверяем, насколько он на самом деле крут
Франкфурт-2019: главные новинки
Самые важные и интересные автомобили главного автосалона осени
Названы пять главных автомобильных событий недели
Новый Toyota RAV4 провалил лосиный тест
Bentley Continental GTC получил комплект улучшений по цене Mercedes-Benz E-Class
Все материалы
Дом
Россияне нашли способ заработать миллионы рублей на кусках фанеры
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Московский «офисный планктон» обленился
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
Жителей российского города обязали самостоятельно сносить аварийные дома
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Выбраны регионы для создания научных центров по сельскому хозяйству
Оценено качество ремонта дорог в Сочи
Все материалы