Обладатель самых длинных ногтей в мире отрезал их после 66 лет отращивания

Видео: Guinness World Records / YouTube

Мужчина с самыми длинными в мире ногтями срезал их спустя 66 лет отращивания. Об этом сообщил сайт Книги рекордов Гиннесса.

Шридхар Чиллал (Shridhar Chillal) из индийского города Пуна растил ногти на левой руке с детства. Когда-то учитель отругал его за то, что юноша сломал его длинный ноготь, и сказал, что тот никогда не поймет, как сложно сохранить их длину, если сам не попробует их отрастить.

Когда ногти 82-летнего индийца измерили последний раз, их общая длина составляла девять метров и девять сантиметров. Самый короткий ноготь у Чиллала рос на указательном пальце (1,64 метра), а самый длинный — на большом (1,97 метра). Он попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2015 году.

Материалы по теме Рекордно нелепые Самые сомнительные достижения, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса

Чиллал признавался, что его ногти очень хрупкие и, чтобы они случайно не сломались во сне, ему приходилось просыпаться каждые полчаса и перекладывать руку. Родители не одобряли его увлечение и говорили ему, что он не сможет найти работу, но мужчина устроился фотографом и придумал специальный держатель для ногтей во время работы с камерой.

Мужчина решился срезать ногти из-за постоянной боли: их вес и длина не позволяли ему раскрыть ладонь. «С каждым ударом моего сердца все мои пять пальцев, кисть, локоть и плечо разрываются от боли, а место под ногтями как будто пылает», — добавил он.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!