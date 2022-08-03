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Учения Китая вокруг Тайваня назвали репетицией реальных боевых действий

Global Times: Китай демонстрирует готовность раз и навсегда закрыть тайваньский вопрос

Фото: Ann Wang / Reuters

Масштабные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) следует рассматривать как репетицию реальных боевых действий. Об этом в интервью Global Times заявил военный эксперт Сун Чжунпин.

По его словам, вполне вероятно, что в случае начала военного конфликта будут применены так называемые оперативные планы, задействованные в маневрах. «Наш боевой план доведен до сведения властей США и Тайваня, и мы достаточно в нем уверены, чтобы информировать их о последствиях дальнейших провокаций», — считает специалист. Он также назвал характер учений КНР всеобъемлющим и целенаправленным, добавив, что таким образом Пекин демонстрирует «готовность раз и навсегда закрыть тайваньский вопрос».

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НОАК объявила о начале военных учений вокруг Тайваня 2 августа. Согласно плану, они закончатся через четыре дня. Предполагается, что в рамках маневров будет проведено испытание ракет с неядерной боевой частью и стрельба на дальние дистанции в Тайваньском проливе.

Такое решение власти КНР приняли после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В МИД страны решительно осудили поездку американского политика и заявили, что ее действия нарушают принцип одного Китая, а также положения, закрепленные в китайско-американских коммюнике.

Споры вокруг политического статуса Тайваня продолжаются более семи десятилетий. В настоящее время остров продолжает функционировать как самостоятельное государство, однако материковый Китай называет его руководство сепаратистами. Большинство стран не признают независимость Тайваня.

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Варвара Кошечкина
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