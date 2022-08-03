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Роскомнадзор заблокировал сайт госдепа США

Роскомнадзор заблокировал сайт Госдепа США ShareAmerica за распространение фейков

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Роскомнадзор заблокировал сайт Государственного департамента США ShareAmerica за распространение фейков о спецоперации на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

«Доступ к ресурсу ограничен по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины», — говорится в сообщении регулятора.

Сообщения о блокировке ресурса в России распространились в СМИ 3 августа. В универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и сайтов содержится информация об ограничении доступа к сайту share.america.gov по требованию Генпрокуратуры от 26 июля.

Ресурс ShareAmerica — это медиаплатформа Государственного департамента США для распространения информации о внешней политике Соединенных Штатов Америки за рубежом, указано на сайте.

Ранее Роскомнадзор заблокировал по требованию Генпрокуратуры России сайт издания «Новая рассказ-газета», созданного командой «Новой газеты». Доступ к сайту был ограничен по регламенту блокировки порталов с призывами к экстремизму, массовым беспорядкам и участию в незаконных акциях.

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Асель Минбаева
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