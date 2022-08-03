Подсчитаны траты россиян на сборы детей в школу

«Ъ»: россиянам придется потратить на сборы в школу от 7,5 до 54 тысяч рублей в 2022 году

Сборы первоклассника в школу в 2022 году обойдутся россиянам в более чем 50 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Авито».

Согласно подсчетам, на все необходимые школьные товары — такие как портфель, комплект одежды, канцелярия, ноутбук и смартфон, родителям мальчика придется потратить 54 тысячи рублей, а родителям девочки — на одну тысячу меньше. Если не покупать детям технику, траты снижаются до 7,5 тысячи рублей. По данным опроса «Яндекса», каждый второй покупатель планирует потратить на сборы ребенка в школу от 10 до 30 тысяч рублей. В 2021 году максимальный показатель ожиданий был ниже, на уровне 20 тысяч рублей.

Основатель бренда детской одежды Zhanna & Anna Жанна Казанская рассказала, что в 2021 году родители тратили на форму для ребенка около 20 тысяч рублей. В 2022-м эта сумма значительно вырастет. Казанская отмечает, что в ее магазине цены повысились на 5 процентов, в то время как европейские марки подорожали на 20 процентов. Стоимость школьной формы премиум-сегмента также выросла. По подсчетам «Ъ FM», школьный набор из классического и спортивного костюмов, обуви, рюкзака и планшета в ЦУМе стоит в среднем 400 тысяч рублей.

Казанская добавила, что проблемы при сборах в школу могут возникнуть также со спортивной одеждой — сейчас ассортимент товаров не покрывает спрос. При этом ситуация с канцелярскими товарами в стране стабильная — продукция будет в наличии в магазинах, однако выбор останется небольшим, отметил совладелец сети «Читай-город — Буквоед» Денис Котов. Он связал сокращение товарных позиций с логистическими сложностями.

Ранее стало известно, что больше половины (61 процент) государственных школ и детских садов в России пожаловались на нехватку бумаги. Почти каждая пятая (18,4 процента) — на перебои в работе программного обеспечения, еще около 12,9 процента — на проблемы с поставками продуктов для столовой.