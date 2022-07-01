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Больше половины школ и детских садов пожаловались на нехватку бумаги

Более 60 процентов детских садов и школ пожаловались на нехватку бумаги

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Больше половины (61 процент) государственных школ и детских садов пожаловались на нехватку бумаги, почти каждая пятая (18,4 процента) — на перебои в работе программного обеспечения, еще около 12,9 процента — на проблемы с поставками продуктов для столовой, пишет Forbes со ссылкой на опрос сервиса «Актион Образование».

Большинство образовательных учреждений полностью (24,4 процента) или частично (46,4 процента) перешли на электронный документооборот. «Переход на электронный документооборот не случаен. Дефицит бумаги только форсирует этот процесс, хотя запланирован он давно», — комментирует руководитель экспертной поддержки «Актион Образования» Анна Ивлева.

В исследовании приняли участие 549 сотрудников государственных школ и детских садов из 70 регионов России — учителя, воспитатели, заместители руководителей, руководители и специалисты кадровой, бухгалтерской и других служб образовательных учреждений. Опрос проходил с 16 по 27 июня. Он также показал, что в 9,1 процента учреждений участились жалобы от родителей на нестабильную работу электронного журнала и другого ПО, в 5,3 процента — на ухудшение или перебои в питании детей.

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Софья Ермакова
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