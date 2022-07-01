Больше половины школ и детских садов пожаловались на нехватку бумаги

Более 60 процентов детских садов и школ пожаловались на нехватку бумаги

Больше половины (61 процент) государственных школ и детских садов пожаловались на нехватку бумаги, почти каждая пятая (18,4 процента) — на перебои в работе программного обеспечения, еще около 12,9 процента — на проблемы с поставками продуктов для столовой, пишет Forbes со ссылкой на опрос сервиса «Актион Образование».

Большинство образовательных учреждений полностью (24,4 процента) или частично (46,4 процента) перешли на электронный документооборот. «Переход на электронный документооборот не случаен. Дефицит бумаги только форсирует этот процесс, хотя запланирован он давно», — комментирует руководитель экспертной поддержки «Актион Образования» Анна Ивлева.

В исследовании приняли участие 549 сотрудников государственных школ и детских садов из 70 регионов России — учителя, воспитатели, заместители руководителей, руководители и специалисты кадровой, бухгалтерской и других служб образовательных учреждений. Опрос проходил с 16 по 27 июня. Он также показал, что в 9,1 процента учреждений участились жалобы от родителей на нестабильную работу электронного журнала и другого ПО, в 5,3 процента — на ухудшение или перебои в питании детей.

В июне российские производители соков пожаловались на проблемы с ввозом сырья из-за блокировок таможни. Отмечается, что некоторые партии фруктового и ягодного пюре были задержаны на границе как не прошедшие обработку, а, следовательно, попадающие под продуктовое эмбарго от 2014 года. «Союзнапитки» предупредили, что из-за перебоев с поставками может произойти сокращение ассортимента продукции,

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