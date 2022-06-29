«Ъ»: из-за блокировок таможни у производителей соков в РФ возникли проблемы с ввозом сырья

Российские производители соков пожаловались на проблемы с ввозом сырья из-за блокировок таможни. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что некоторые партии фруктового и ягодного пюре были задержаны на границе как не прошедшие обработку, а следовательно попадающие под продуктовое эмбарго от 2014 года.

Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») обратился к главе Минэкономики Максиму Решетникову с просьбой урегулировать ситуацию с импортом. Производители отметили, что сложности связаны из-за резкого изменения подхода таможни к классификации товаров.

Так, в течение 15 лет бизнес ввозил фруктовые, ягодные пюре и апельсиновую мякоть под кодом 2008 ТН ВЭД «Фрукты, орехи, приготовленные или консервированные». Но с сентября 2021 года Северо-Западная электронная таможня (СЗЭТ) стала присваивать сырью коды 0810 «Прочие фрукты, свежие» и 0811 «Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке» и запрещать ввоз на территорию России.

Таможня принимала решение на основании экспертиз, которые установили, что продукция не подвергалась тепловой обработке. Однако производители напомнили, что спорные категории были пастеризованы под давлением для сохранения их свойств.

Выводы СЗЭТ находятся на рассмотрении в Федеральной таможенной службе. «Союзнапитки» предупредили, что из-за перебоев с поставками может произойти сокращение ассортимента продукции, это грозит миллиардными убытками, которые скажутся и на отчислениях в бюджет.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что изоляция России невозможна из-за ее значимости в мировой торговле. Он объяснил, что страна де-факто является «мировой кладовой», поставляя сырье и припасы, без которых невозможна работа ни одной лаборатории или фабрики.