Экономист объяснил невозможность изоляции России

Экономист Кочетков объяснил невозможность изоляции России из-за ее ресурсов

Изоляция России невозможна из-за ее значимости в мировой торговле. На это агентству «Прайм» указал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Он объяснил, что страна де-факто является «мировой кладовой», поставляя сырье и припасы, без которых невозможна работа ни одной лаборатории или фабрики. При этом речь идет не только об углеводородном топливе: в частности, Россия занимает 66 процентов мировой доли поставок аммиачной селитры — основного компонента азотных удобрений.

Перебои с поставками уже вызвали рост цен на сельскохозяйственную химию в два-три раза, что негативно повлияло на урожаи, при этом Россия остается наименее зависимой от внешних поставок продовольствия, констатировал Кочетков.

6 мая посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения, что Москва провоцирует продовольственный кризис в мире. По его словам, обвинения в адрес России в провоцировании надвигающегося продовольственного кризиса «крайне деструктивны». Посол РФ отметил, что США хотят остальной мир забыть о том, что меры давления на Россию напрямую сказались на ее возможностях осуществлять экспорт различных товаров.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал вернуть удобрения и продукты из Белоруссии, Украины и России на мировые рынки. Генсек рассказал о необходимости реинтеграции товаров из этих стран в мировые рынки, несмотря на кризис на Украине. По его словам, это необходимо для «предметного решения глобальной проблемы продовольственной безопасности».