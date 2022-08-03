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России предрекли рост спроса на малоизвестные бренды техники

Экономист Сигал предрек России рост спроса на малоизвестные бренды техники

Фото: Mario Heller / Unsplash

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал назвал рост спроса на малоизвестные бренды бытовой техники в России закономерным. По словам экономиста, после освобождения рынка от крупных игроков малые постарались его максимально занять, что в свою очередь было позитивно встречено потребителями. В разговоре с «Лентой.ру» специалист заявил, что этот процесс продолжится и дальше.

То, что спрос на малоизвестные бренды бытовой электроники в России вырос, закономерно с учетом ситуации последнего полугодия, указал Сигал. «Новые и малоизвестные игроки стремятся максимально занять освободившиеся ниши до того момента, как стабильно заработает система параллельного импорта и вернутся лидеры спроса», — сообщил экономист.

В экономсегменте бытовой техники и электроники эти процессы особенно заметны, как и встречная положительная реакция потребителей, отметил специалист.

Сигал подчеркнул, что важную роль в освоении рынка малоизвестными производителями играют интернет-маркетплейсы. «Помимо возможности пользоваться широкой региональной сетью пунктов доставки маркетплейса и крупной курьерской службой, производитель существенно экономит на маркетинге, поскольку живые положительные отзывы покупателей в последние годы повышают продажи лучше, чем большинство классических видов рекламы», — объяснил первый вице-президент «Опоры России».

Он заключил, что общая тенденция к расширению доли рынка отечественных и зарубежных малоизвестных брендов, по его мнению, видится как достаточно долгосрочное явление.

Ранее стало известно, что Минцифры разрабатывает законопроект о кредитовании российских производителей электроники, пишет «Коммерсантъ». Власти собираются попросить крупнейшие банки предоставлять средства участникам отрасли на льготных условиях.

Речь идет о кредитах под пять процентов годовых на оборотные средства (закупку комплектующих) и развитие инвестиционных программ. Минимальная сумма составит четыре миллиарда рублей.

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Виктория Немис
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