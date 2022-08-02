Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российские банки попросят кредитовать производителей электроники

Минцифры разработало законопроект о льготном кредитовании производителей электроники

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Минцифры разрабатывает законопроект о кредитовании российских производителей электроники, пишет «Коммерсантъ». Власти собираются попросить крупнейшие банки предоставлять средства участникам отрасли на льготных условиях.

Речь идет о кредитах под пять процентов годовых на оборотные средства (закупку комплектующих) и развитие инвестиционных программ. Минимальная сумма составит четыре миллиарда рублей.

Правительство, согласно законопроекту, будет компенсировать банкам разницу между льготной и рыночной ставкой, используя для этого средства своего резервного фонда. Инициатива пока находится в стадии проработки, о сроках внесения законопроекта в Госдуму ничего неизвестно.

Опрошенные изданием участники рынка отмечают, что льготные кредиты будут востребованы производителями электроники, которые в условиях санкций сталкиваются с нехваткой средств, в том числе оборотных, и вынуждены часто работать в условиях предоплаты — как с зарубежными поставщиками комплектующих, так и с покупателями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Китайские авианосцы вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань
За прогнозы о росте цен решили наказывать быстрее
Назван «тренд сезона» у телефонных мошенников
У Волочковой нашли долг по коммуналке в сотни тысяч рублей
Российские банки попросят кредитовать производителей электроники
Роналду обвинили в эгоизме
Минобороны показало работу уничтожающей БПЛА Bayraktar ЗРПК «Панцирь»
В Калифорнии ввели режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян
Названы рабочие лайфхаки для выгодной покупки авиабилетов
Юрист предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.