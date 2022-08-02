Российские банки попросят кредитовать производителей электроники

Минцифры разработало законопроект о льготном кредитовании производителей электроники

Минцифры разрабатывает законопроект о кредитовании российских производителей электроники, пишет «Коммерсантъ». Власти собираются попросить крупнейшие банки предоставлять средства участникам отрасли на льготных условиях.

Речь идет о кредитах под пять процентов годовых на оборотные средства (закупку комплектующих) и развитие инвестиционных программ. Минимальная сумма составит четыре миллиарда рублей.

Правительство, согласно законопроекту, будет компенсировать банкам разницу между льготной и рыночной ставкой, используя для этого средства своего резервного фонда. Инициатива пока находится в стадии проработки, о сроках внесения законопроекта в Госдуму ничего неизвестно.

Опрошенные изданием участники рынка отмечают, что льготные кредиты будут востребованы производителями электроники, которые в условиях санкций сталкиваются с нехваткой средств, в том числе оборотных, и вынуждены часто работать в условиях предоплаты — как с зарубежными поставщиками комплектующих, так и с покупателями.