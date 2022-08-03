Российским фермерам запретили использовать названия «Гауда», «Эдам» и «Маасдам»

Нидерланды запретили использовать названия «Гауда», «Эдам» и «Маасдам» на фестивале сыров

Правительство Нидерландов запретило участвующим в фестивале «Сыр.Пир.Мир» российским фермерам использовать названия «Гауда», «Эдам», «Маасдам». Об этом сообщил ресторатор и автор Telegram-канала «СысоевFM» Александр Сысоев.

Рассказывая о скандале, ресторатор отметил, что мероприятие, несмотря на заявления Нидерландов, состоится. Свое участие в фестивале, который будет проходить в деревне Дубровское с 5 по 7 августа, уже подтвердили 320 фермеров.

Интерес к проекту Сысоев объяснил хорошей репутацией, проведением в рамках фестиваля конкурса «Лучший сыр России», а также большим интересом со стороны бизнеса. По данным автора канала, представители пришедшей на смену «Макдоналдсу» сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планируют искать на фестивале новых поставщиков.

«Российский сыр за годы сделал действительно большой скачок в качестве, так что даже жалко, что это проходит не в центре Москвы», — отметил ресторатор.

Ранее сообщалось, что в Белгороде в августе пройдет музыкальный фестиваль на открытом воздухе.