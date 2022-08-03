В Белгороде в августе пройдет музыкальный фестиваль на открытом воздухе

Музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest будет проходить в Белгороде с 26 по 28 августа

Музыкальный фестиваль под открытым небом BelgorodMusicFest будет проходить в Белгороде с 26 по 28 августа. Как уточняет пресс-служба Минкульта, площадки фестиваля будут располагаться на Соборной площади, в парке Победы и возле спортивного комплекса Светланы Хоркиной, а также на набережной.

Среди участников фестиваля числятся такие исполнители, как певец Олег Газманов, фортепианное трио Bel Suono, хор имени М. Е. Пятницкого, Минин-хор, уличный оркестр Tinto Brass Band, рэпер L’One, а также многие другие. В пресс-службе Министерства культуры указывают, что в общей сложности в музыкальном мероприятии будет задействовано порядка 500 артистов.

Рассказывая о программе BelgorodMusicFest, в ведомстве отметили, что 26 августа жителей и гостей города планируют знакомить с живой классикой, в этот день на улицах Белгорода можно будет услышать произведения известных композиторов, а также побывать на оперном балу «Посвящение Елене Образцовой», принять участие в мастер-классах, а также побывать на книжном фестивале.

Во второй день фестиваля, 27 августа, главное внимание будет уделено народной музыке и великим русским композиторам. На Соборной площади планируют провести музыкальный вечер «России звонкая душа», где выступят хор имени М. Е. Пятницкого, Минин-хор, арт-директор фестиваля и виолончелист Борислав Струлев, а также российский поэт, режиссер и актер Владислав Маленко.

28 августа, по словам организаторов, главная площадка фестиваля станет музыкальной лабораторией. Зрители смогут оценить специально подготовленную программу арт-директора и виолончелиста Борислава Струлева. Отмечается, что в качестве ведущих будут привлечены актер театра и кино Василий Мичков и телеведущая и актриса Яна Чурикова.

Ранее сообщалось, что в Перми 13 и 14 августа на городской эспланаде пройдет ежегодный фестиваль уличных театров «Флюгер».