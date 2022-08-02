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В Перми пройдет ежегодный фестиваль уличных театров «Флюгер»

В Перми 13 и 14 августа пройдет ежегодный театральный фестиваль «Флюгер»

Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ

В Перми 13 и 14 августа на городской эспланаде пройдет ежегодный фестиваль уличных театров «Флюгер». Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

На площадке соберутся 12 уличных театров.

Программа совместит в себе разные жанры и стили уличного театра. Особое внимание уделят интерактиву со зрителями.

Гостей ждут представления актеров на ходулях, красочные персонажи и спектакли-променады.

Ранее сообщалось, что в Перми с 18 по 24 июля проходила программа спектаклей о культуре и жизни коми-пермяков на их родном языке. На мероприятии также показывали материалы, собранные во время экспедиции в коми-пермяцкий округ и собрали плейлист из коми-пермяцких песен.

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Сергей Истомин
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