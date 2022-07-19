В Перми стартовала неделя спектаклей на коми-пермяцком языке

Проект «немхат» с 18 по 24 июля представит в Перми спектакли на языке коми-пермяков

В Перми стартовал недельный фестиваль спектаклей «Коми-пермяцкий немхатфест» на коми-пермяцком языке. Об этом пишет 59.RU.

Театральные проект «немхат» с 18 по 24 июля представит программу из спектаклей о культуре и жизни коми-пермяков на их родном языке. Например, в танцевальном спектакле «Коми-пермяцкий алфавит» разложат каждую букву алфавита на музыкальный трек, за каждым из которых закреплен один актер. В опере «Улетают птицы» зрителям расскажут историю жительницы коми-пермяцкого округа Раисы Степановны.

На медиаинсталляции «Один день с коми-пермяком» покажут материалы, собранные во время экспедиции в коми-пермяцкий округ, а в акустическом камерном спектакле «К реке» (16+) собрали плейлист из коми-пермяцких песен.

Отмечается, что музыку сложили по истории двухлетней переписки молодых людей, говоривших о своих чувствах на бумаге и только на коми-пермяцком языке. В пластическом спектакле «Тихие танцы» участвовать смогут даже зрители — танцоры без музыкального сопровождения вместе с ними будут перемещаться во время показа.

Ранее сообщалось, что русские театры Башкирии и Удмуртии проведут обменные гастроли в Уфе и Ижевске — спектакли пройдут с 23-го по 25 сентября.