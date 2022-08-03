Бастрыкин поручил проверить оправдательный приговор экс-директору школы в Москве

СК проверит оправдательный приговор экс-директору школы в Москве, «заказавшей» соперницу

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить мотивы оправдательного приговора в отношении экс-директора частной школы в Москве Василисы Масловой, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Бастрыкин поручил главному следственному управлению изучить в центральном аппарате ведомства мотивы оправдательного вердикта», — говорится в сообщении.

По версии следователей, руководитель одной из частных школ в Москве Маслова решила «наказать» супругу своего любовника и поручила это бывшему ученику. Мужчина подкараулил женщину на улице Шверника и избил. Затем Маслова захотела убить соперницу. Она «заказала» ее тому же ученику и бывшей ученице. Как уточнили следователи, в январе 2020 года злоумышленница выследила жертву, а мужчина несколько раз ударил ее ножом.

Пострадавшую обнаружили прохожие, которые вызвали скорую. Благодаря оперативности врачей, ее удалось спасти.

Накануне, 2 августа, коллегия присяжных заседателей оправдала Василису Маслову и ее соучастницу. В отношении третьего фигуранта дела вынесли обвинительный вердикт.