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Бастрыкин поручил проверить оправдательный приговор экс-директору школы в Москве

СК проверит оправдательный приговор экс-директору школы в Москве, «заказавшей» соперницу

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить мотивы оправдательного приговора в отношении экс-директора частной школы в Москве Василисы Масловой, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Бастрыкин поручил главному следственному управлению изучить в центральном аппарате ведомства мотивы оправдательного вердикта», — говорится в сообщении.

По версии следователей, руководитель одной из частных школ в Москве Маслова решила «наказать» супругу своего любовника и поручила это бывшему ученику. Мужчина подкараулил женщину на улице Шверника и избил. Затем Маслова захотела убить соперницу. Она «заказала» ее тому же ученику и бывшей ученице. Как уточнили следователи, в январе 2020 года злоумышленница выследила жертву, а мужчина несколько раз ударил ее ножом.

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Пострадавшую обнаружили прохожие, которые вызвали скорую. Благодаря оперативности врачей, ее удалось спасти.

Накануне, 2 августа, коллегия присяжных заседателей оправдала Василису Маслову и ее соучастницу. В отношении третьего фигуранта дела вынесли обвинительный вердикт.

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Марина Совина
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