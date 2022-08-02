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Присяжные оправдали обвиняемую в заказном убийстве жены депутата учительницу

В Москве обвиняемую в заказном убийстве директора школы «Русский Гарвард» оправдали

Кадр: Известия

Коллегия присяжных заседателей Гагаринского суда оправдала обвиняемую в организации заказного убийства жены муниципального депутата Михаила Хананашвили российскую учительницу и директора частной школы «Русский Гарвард» Василису Маслову. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, Василису Маслову освободили из-под стражи в зале суда. После освобождения она заявила журналистам, что рада завершению процесса, однако она хочет понять, что же произошло на самом деле. «Я думаю, что после всего пережитого мне нужно научиться заново жить, потому что как и что будет дальше, я пока не понимаю»,— заявила Василиса Маслова.

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Также была оправдана и ученица Василисы Масловой — Ирина Погарченко. Обвиняемый непосредственно в нападении на жену депутата Светлану Хананашвили ученик Масловой Николай Фролов был признан виновным.

19 марта Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора частной московской школы «Русский Гарвард» Василисы Масловой.

По версии следствия, в конце 2019 года экс-директор школы на почве ревности решила убить жену депутата, с которым ранее состояла в отношениях. Для этого она привлекла девушку и мужчину. В январе прошлого года сообщник напал на женщину и шесть раз ударил ножом. Пострадавшая выжила и была вынуждена проходить длительное лечение.

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Владимир Седов
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