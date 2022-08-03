Трое россиян пробрались на склад, выпили жидкость из канистры и умерли

Трое жителей Ямала нашли на складе канистру жидкости с запахом спирта, выпили ее и умерли

На Ямале три человека умерли после употребления технической жидкости. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.

По данным следователей, двое мужчин и женщина проникли на склад фактории «Тамбей», снабжающей оленеводов всеми необходимыми товарами, обнаружили канистру с жидкостью, пахнущую спиртом, и решили выпить ее. Что за жидкость выпили россияне, не уточняется. Тела местных жителей были обнаружены там же.

По факту случившегося проводится проверка, ее ход взят на контроль руководства регионального главка СК.

Ранее сообщалось, что четверо россиян устроили застолье в квартире на улице Симонова — они пили поддельный виски. Из-за плохого самочувствия россияне вызвали скорую, три человека скончались до приезда врачей.