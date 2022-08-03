Откровенные фото Бритни Спирс на яхте возмутили фанатов

Певица Бритни Спирс снялась топлес на яхте и возмутила фанатов

Американская актриса и певица Бритни Спирс устроила откровенную фотосессию топлес на яхте и возмутила фанатов. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артистка рассказала, что впервые путешествовала на парусной яхте, и призналась, что это был «лучший опыт в ее жизни». На упомянутых фото знаменитость снялась в плавках от леопардового бикини, прикрывая грудь шляпой и тарелкой с фруктовой нарезкой. Дополнили ее образ солнцезащитные очки-авиаторы и чокер с акцентной подвеской.

Размещенная публикация набрала более 121 тысячи лайков. Пользователи сети разделились во мнениях относительно новых снимков Спирс. «Неужели это так трудно — фотографироваться в одежде? Перестань позорить своих детей», «Это не Бритни», «Ты еще не завела OnlyFans?» — критиковали одни юзеры в комментариях.

«Ты великолепна», «Нравится видеть тебя счастливой», «Твоя фигура вдохновляет! Королева», — высказывались другие.

Ранее в августе российская телеведущая Ксения Бородина раскритиковала американскую певицу Бритни Спирс за публикацию снимков в откровенных образах. В описании к изображениям она обругала поведение Спирс и поинтересовалась у подписчиков, что они думают о подобных постах звезды.