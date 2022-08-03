Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Откровенные фото Бритни Спирс на яхте возмутили фанатов

Певица Бритни Спирс снялась топлес на яхте и возмутила фанатов

Фото: @britneyspears

Американская актриса и певица Бритни Спирс устроила откровенную фотосессию топлес на яхте и возмутила фанатов. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артистка рассказала, что впервые путешествовала на парусной яхте, и призналась, что это был «лучший опыт в ее жизни». На упомянутых фото знаменитость снялась в плавках от леопардового бикини, прикрывая грудь шляпой и тарелкой с фруктовой нарезкой. Дополнили ее образ солнцезащитные очки-авиаторы и чокер с акцентной подвеской.

Размещенная публикация набрала более 121 тысячи лайков. Пользователи сети разделились во мнениях относительно новых снимков Спирс. «Неужели это так трудно — фотографироваться в одежде? Перестань позорить своих детей», «Это не Бритни», «Ты еще не завела OnlyFans?» — критиковали одни юзеры в комментариях.

«Ты великолепна», «Нравится видеть тебя счастливой», «Твоя фигура вдохновляет! Королева», — высказывались другие.

Ранее в августе российская телеведущая Ксения Бородина раскритиковала американскую певицу Бритни Спирс за публикацию снимков в откровенных образах. В описании к изображениям она обругала поведение Спирс и поинтересовалась у подписчиков, что они думают о подобных постах звезды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Китай начал вводить ограничения против Тайваня из-за визита Пелоси
В Совете Федерации сравнили визит Пелоси на Тайвань с поездкой Нуланд на Майдан
Российский «Сахалин» исключили из Азиатской хоккейной лиги
Предложен новый способ выявления глаукомы на ранней стадии
В Донецке маршрутка подорвалась на мине «Лепесток»
Врач назвала единственный метод ранней диагностики рака матки
Женщина и ребенок погибли в аварии с мотоблоком с прицепом в российском регионе
У российских властей возникли проблемы из-за засекречивания данных
Стало известно новое название Coca-Cola в России
Обманувших дольщиков на сотни миллионов рублей россиян арестовали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.