Бородина раскритиковала Бритни Спирс за публикацию откровенных фото

Телеведущая Ксения Бородина обругала Бритни Спирс за публикацию снимков топлес в соцсетях

Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала американскую певицу Бритни Спирс за публикацию снимков в откровенных образах. На данную тему она высказалась в личном Telegram-канале.

Знаменитость разместила несколько фотографий иностранной исполнительницы, на которых последняя запечатлена топлес, а также полностью обнаженной. В описании к изображениям она обругала поведение Спирс и поинтересовалась у подписчиков, что они думают о подобных постах звезды.

«Ребят, а у вас есть здравое объяснение этим фотографиям? Что она все время хочет нам этим сказать? Она же вроде была адекватная, потом алкоголь, наркота (...) Но просто она завела соцсети, и началось вот это, — написала Бородина. — Зачем нам ее жопа все время, еще и так дешево. Дурной пример заразителен. Ну съемки есть откровенные — ок, а это что такое?»

В марте Бритни Спирс объяснила причину размещения откровенных фото в соцсетях. В описании к новому снимку звезда заявила, что будет продолжать делиться подобными фотографиями вопреки негативной реакции общества. «Я показываю свое тело, поскольку я бунтарка и свободная женщина! Я пишу свое мнение заглавными буквами, потому что таким образом я подчеркиваю значимость этих слов», — высказалась она.