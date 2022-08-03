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Авторы «Очень странных дел» начали работу над пятым сезоном сериала

Авторы «Очень странных дел» братья Даффер начали работу над пятым сезоном сериала

Фото: Monica Almeida / Reuters

Авторы сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер начали работу над заключительным пятым сезоном шоу. Об этом сценаристы проекта сообщили в Twitter.

Твит содержал фотографию доски, на которой было написано «Очень странные дела 5». Публикация сопровождалась подписью «День первый».

По задумке братьев Даффер, серии нового сезона не будут рассказывать о текущей жизни персонажей и станут короче, в отличие от ранних эпизодов, в которых завязка длится два часа. При этом режиссеры утверждают, что финальная серия будет длиться около двух с половиной часов, как художественный фильм, и покажет зрителям сразу нескольких концовок. Дата выхода пятого сезона пока неизвестна.

«Очень странные дела» — фантастический хоррор, главные роли в котором сыграли Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Финн Вулфард. В сериале рассказывается о детях, ставших свидетелями паранормальных явлений, которые тайно изучает правительство. Проект стартовал в 2016 году.

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Дениза Мацаева
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