Кандидат в премьеры Британии пообещал усилить санкции против России при избрании

Кандидат в премьеры Британии Сунак пообещал усилить санкции против России после избрания

Кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак пообещал усилить санкции против России в случае его избрания на этот пост. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам нужно делать два дела: с одной стороны, усиливать Украину, а с другой — ослаблять Россию», — заявил он в ходе встречи с членами Консервативной партии в Кардиффе.

Сунак указал, что в качестве министра финансов он смог найти два миллиарда фунтов бюджетных средств для военной и экономической помощи Киеву.

По словам кандидата в премьеры, «удары» по России наносятся не прямыми военными поставками или дипломатическими усилиями, а санкциями. Политик добавил, что вместе с министрами финансов стран Европы и США он одобрил введение жестких рестрикций против Москвы и готов продолжить эту политику в качестве главы британского правительства.

Ранее Сунак пообещал в случае победы на выборах работать над введением «умных санкций» против Москвы, которые подразумевают установление потолка цен на российские энергоносители.

