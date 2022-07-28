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Кандидат в премьеры Британии пообещал ввести «умные санкции» против России

Кандидат в премьеры Британии Сунак пообещал установить потолок цен на энергоносители из РФ
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Кандидат в премьеры Британии, бывший глава Министерства финансов Риши Сунак пообещал в случае победы на выборах работать над введением «умных санкций» против Москвы, которые подразумевают установление потолка цен на российские энергоносители, сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время Лондону необходимо найти способ сделать санкции в отношении РФ более действенными. Он отметил, что поддержка Киева важна для Великобритании, но она вынуждена платить за это высокую цену, однако при этом Москве удается получать большую прибыль с продажи энергоносителей, поскольку в краткосрочной перспективе цены на них очень большие.

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«Мы можем ввести более умные санкции, ввести предельный размер цен. Если мы создадим картель покупателей в мире, где каждый согласится платить фиксированную цену за российские энергоносители, и если мы сможем это воплотить в жизнь через вторичные санкции, это будет путь к тому, чтобы гарантировать необходимую нам электроэнергию по ценам, которые намного лучше для нас, и лишить Россию доходов», — заявил экс-министр.

Он подчеркнул, что добиться этого будет непросто, при этом призвав работать над эволюцией санкций.

Ранее Москва заставила покупателей сжиженного природного газа (СПГ) проекта «Сахалин-2» производить оплату через российский банк. При этом отмечается, что все остальные условия остались прежними, включая оплату в той валюте, которая прописана в договоре.

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Марина Совина
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