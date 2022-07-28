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Покупателей СПГ с «Сахалина-2» заставили проводить оплату через российский банк

Bloomberg: покупателей СПГ с «Сахалина-2» заставили проводить оплату через российский банк

Фото: Pixabay

Москва заставила покупателей сжиженного природного газа (СПГ) проекта «Сахалин-2» производить оплату через российский банк. При этом отмечается, что все остальные условия остались прежними, включая оплату в той валюте, которая прописана в договоре, сообщает Bloomberg.

«Оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd. проинформировал покупателей СПГ о необходимых изменениях в их договорах, включая переход на российский банк», — рассказали агентству источники.

Они добавили, что прописанные в договорах условия — валюта, объемы поставок, стоимость, а также места доставки — остаются прежними и не нуждаются в пересмотре. При этом, по их словам, из-за поставленных Россией условий у покупателей добавятся проблемы, поскольку теперь им придется убедиться в том, что они не нарушают введенных против Москвы санкций.

Ранее посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что поставки российского газа в Болгарию будут возобновлены в том случае, если оплата будет производиться по отвечающей требованиям «Газпрома» схеме.

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Марина Совина
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