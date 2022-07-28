Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России назвали условия возобновления поставок газа в Болгарию

Посол Митрофанова: «Газпром» возобновит поставки газа в Болгарию при соблюдении требований

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Поставки российского газа в Болгарию будут возобновлены в том случае, если оплата будет производиться по отвечающей требованиям «Газпрома» схеме. Условия восстановления доступа к голубому топливу в эфире телеканала «Россия 24» назвала посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова, ее слова приводит ТАСС.

Комментируя текущую ситуацию, дипломат подчеркнула, что многие эксперты призывают к прагматизму и выступают за возобновление сотрудничества с «Газпромом» по договору, который действует до конца текущего года.

«Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует "Газпром", поставки возобновятся», — заверила она.

В начале июля исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирилл Петков заявил, что открытие интерконнектора Греция — Болгария (IGB) положит конец российской монополии на поставки газа. По его словам, IGB, через который в Болгарию пойдет азербайджанский газ, стал символом энергетической независимости. Политик подчеркнул, что его правительство за шесть месяцев смогло завершить работу и он гордится этим достижением.

Поставки российского газа в Болгарию прекратились в апреле, после того как страна отказалась перевести контракт на рублевую форму оплаты. В Софии посчитали, что такое требование нарушает условия соглашения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме попросили ФСБ проверить поездки Кудрина в Израиль
Директора крымского парка «Тайган» осудили за откушенный тигром палец
Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима убийцу российской студентки
Российский футболист признался в страхе повторить путь Мамаева и Кокорина
Европейской экономике предсказали кризис
Киев подтвердил заинтересованность в продуктовой сделке
Россиян начали обманывать с помощью «Алисы» от «Яндекса»
Российский косметолог раскрыла способы сохранить красоту груди
Дача известного режиссера сгорела в Подмосковье
Обама назвал снижение ВВП США прогрессом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.