Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Премьер Болгарии провозгласил конец российской монополии на газ

И.о. премьера Болгарии Петков провозгласил конец российской монополии на газ
Кирилл Петков

Кирилл Петков. Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Открытие интерконнектора Греция-Болгария (IGB) положит конец российской монополии на поставки газа. Об этом на церемонии открытия газопровода заявил исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирилл Петков, пишет РИА Новости.

По его словам, IGB, через который в Болгарию пойдет азербайджанский газ, стал символом энергетической независимости. Политик подчеркнул, что его правительство за шесть месяцев смогло завершить работу, и он гордится этим достижением.

Петков напомнил, что присутствовал и на церемонии начала строительства плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Александруполисе. Оба эти проекта, провозгласил он, изменят энергетическую карту региона. Болгария начнет получать азербайджанский газ уже в следующие недели, что позволит стране диверсифицировать его источники.

Доступ республики к греческим портам в Эгейском море, заметил и.о. премьера, свидетельствует, что «эпоха разделения завершилась, началась эпоха сотрудничества в Евросоюзе и, естественно, с нашими соседями».

Правительство Болгарии ушло в отставку в конце июня после вынесения ему вотума недоверия. Оно продолжает работать до формирования нового или переходного кабинета министров. Если партийным коалициям не удастся договориться, страну ждут новые парламентские выборы.

Поставки российского газа в Болгарию прекратились в апреле, после того как страна отказалась перевести контракт на рублевую форму оплаты. В Софии посчитали, что такое требование нарушает условия соглашения.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Захарова ответила на слова Бербок о Лаврове на саммите G20
Ветеран «Альфа» объяснил ошибку допустившей убийство Абэ охраны
Байден перепутал «беременность» с «президентством»
Американский баскетболист покинул российский клуб
Названа причина ухода в отставку премьер-министра Эстонии
США передадут Украине дополнительные РСЗО HIMARS
Россия пообещала блокировать не совпадающие с позицией Москвы резолюции по Сирии
Названа причина снижения цен на аренду квартир в Москве
В Пентагоне рассказали о поставках комплексов NASAMS на Украину
Документы по ОСАГО разрешили предоставлять онлайн
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.