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«Бразильский Халк» умер от передозировки синтола

Daily Mail: известный бразильский бодибилдер Валдир Сегату умер от передозировки синтола

Скриншот: @valdirsegatooficial

Известный бодибилдер Валдир Сегату из города Сан-Паулу, Бразилия, умер от передозировки препарата для увеличения мышечной массы. Об этом сообщает Daily Mail.

55-летний Сегату, которого в TikTok прозвали «бразильским Халком», на протяжении нескольких лет делал себе инъекции синтола. Несмотря на то что физически сильнее мужчина от этого не становился, бодибилдеру нравилось, что люди на улице называли его монстром.

В 2016 году Сегату предупредили, что при дальнейшем использовании этого препарата ему грозят повреждение нервов и ампутация. Однако мужчина заявил, что ему нравится привлекать к себе внимание: «Люди постоянно называют меня Халком, Шварценеггером, Хи-Мэном, и мне это нравится. Я сделал свои мышцы в два раза больше, но хочу еще».

В день смерти Сегату почувствовал себя плохо и обратился за помощью к соседке. Мужчина разбудил ее в шесть часов утра, постучав в окно, и пожаловался на одышку.

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Сегату доставили в больницу. В приемном покое он потерял сознание. «Я думаю, у него случился сердечный приступ», — рассказал его сосед. Спасти мужчину медикам не удалось.

Синтол — это препарат для увеличения мышечной массы, состоящий из масла, обезболивающих веществ и спирта. Регулярное использование синтола может привести к атрофии мышц и язвам. В тяжелых случаях может потребоваться ампутация конечностей.

Ранее сообщалось, что бодибилдер-любитель из Австралии потерял руку из-за редкой инфекции, сумел справиться с психологическими проблемами и решил стать профессиональным велосипедистом. Сейчас он упорно тренируется, чтобы принять участие в Паралимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году.

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Алиса Удовик
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