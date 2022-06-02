Бодибилдер-любитель потерял руку и решил стать профессиональным велосипедистом

Daily Mail: Мужчина из Аделаиды потерял руку из-за инфекции и решил стать спортсменом

Бодибилдер-любитель из Австралии потерял руку из-за редкой инфекции, сумел справиться с психологическими проблемами и решил стать профессиональным велосипедистом. Его историю публикует Daily Mail.

29-летний спортсмен Габриэль Маккенна-Лишке из города Аделаида рассказал, что в ноябре 2020 года у него случился разрыв бицепса во время тренировки с 50-килограммовыми гантелями. В больнице мужчину уверили, что операция по закреплению мышцы не требует срочности, и провели ее два дня спустя.

Еще через три дня выяснилось, что у Маккенны-Лишке развился некротический фасциит — бактериальная инфекция, поражающая подкожную клетчатку и соединительные ткани и вызывающая некроз. Мужчина утверждает, что после операции ему не давали антибиотики, и, скорее всего, он заразился именно в больнице.

Вскоре инфекция распространилась вниз по руке и по груди. После этого Маккенну-Лишке ввели в медикаментозную кому, в которой он провел 10 дней. За это время врачам пришлось ампутировать ему руку выше локтя и удалить кожу на груди. «Я проспал все это время, а когда проснулся, еще три дня не понимал, что у меня больше нет руки», — рассказал мужчина.

Позже ему также понадобились операции по пересадке кожи, а потом последовали долгие месяцы терапии и восстановительных упражнений. Австралиец рассказал, что раньше у него были проблемы с психикой, и он боялся, что случившееся усугубит их. «Сначала я подумал, что все это снова отправит меня в глубины депрессии. А потом подумал: "Это же вызов максимальной сложности"», — вспоминает Маккенна-Лишке.

После этого он вернулся к занятиям спортом и решил стать велогонщиком. Более того, сейчас мужчина упорно тренируется, чтобы принять участие в Параолимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. Он поблагодарил родных и друзей за то, что они помогли ему вернуть уверенность в себе и желание жить дальше.

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