Потерявший конечности в аварии мужчина стал востребованным автомехаником

Мужчина потерял руку и ногу в ДТП, однако не отказался от мечты и стал автомехаником

Житель Ямайки, потерявший руку и ногу в автоаварии, решил не отказываться от мечты и стал востребованным автомехаником. Своей историей он поделился с Jamaica Star.

51-летний Норрис Мэтьюс рассказал, что мечтал работать с автомобилями с детства. Он закончил среднюю школу и собирался получить техническое образование в Кингстоне, когда в 1989 году, в 17 лет попал в серьезное ДТП. «Я ехал на мотоцикле, какая-то машина пошла на обгон и снесла меня с дороги. Повреждения были настолько серьезными, что в ту же ночь мне ампутировали руку. Врачи сказали, что в ней были раздроблены все кости», — вспоминает мужчина злополучную аварию.

Ноги Мэтьюс лишился через несколько недель из-за небрежности медиков, которые удалили не все осколки, и в конечности развилась инфекция. В первые месяцы после выхода из больницы юноша находился в депрессии и почти отказался от своей мечты. Однако потом решил, что должен идти к цели во что бы то ни стало.

Мэтьюс вспомнил все знания в области механики и электрики, полученные от старшего брата и на уроках труда в школе, начал осваивать профессию самостоятельно и с годами превратился в одного из самых востребованных специалистов на острове. Сейчас ради его услуг многие жители Ямайки специально приезжают в Йорк-Таун.

Мужчина признался, что работать одной рукой довольно сложно. Тем не менее, он считается одним из лучших мастеров по ремонту мотоциклов на острове. Кроме того, люди везут ему на ремонт газонокосилки и бытовые приборы.

Когда попадается особенно сложная задача, Мэтьюсу помогает его жена Черри, с которой он познакомился уже после аварии. «Когда я поговорила с ним впервые, я сразу поняла, что, несмотря на произошедшее, у него есть цель и желание добиться всего, что он хочет. В нем нет ни капли пораженческих настроений», — говорит женщина.

У супругов двое детей, а на вопрос о том, что делать людям с ограниченными возможностями Мэтьюс отвечает: «Никогда не сдаваться».

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