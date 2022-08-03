Подполковник ВС США предрек крах ВСУ при попытке наступления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят крах при попытке наступления на юг Украины. Такое развитие событий предрек подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис, передает РИА Новости.
«Опасность заключается в том, что, если Украина захочет организовать наступление в надежде на чудесный результат, она рискует понести еще большие потери, лишиться незаменимой техники и в конце концов потенциально утратить еще большую территорию, чем она контролировала в начале битвы», — заявил военнослужащий.
Дэвис рассказал, что участвовал в тренировочных танковых сражениях в Европе, поэтому может сделать вывод о том, что проводить масштабные наступательные операции без опытных солдат очень сложно. По его словам, большая часть украинских военных погибла в боях, а на их место приходят неопытные новобранцы.
Подполковник также напомнил, что Киеву придется столкнуться с российской армией, которая имеет преимущество в живой силе, авиации и артиллерии. «Это не те действия, которые могут выполнять войска с ограниченной подготовкой или без нее на уровне взвода, роты и батальона», — заключил он.
Ранее Fox News сообщал, что тяжелые человеческие и материальные потери украинской армии говорят о том, что Киев проиграет в истощающей борьбе с российской армией. В беседе с телеканалом бывший заместитель начальника штаба армии США генерал в отставке Джек Кин заявил, что время не на стороне Украины.