Подполковник ВС США Дэвис заявил, что ВСУ потерпят крах при наступлении на юг Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят крах при попытке наступления на юг Украины. Такое развитие событий предрек подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис, передает РИА Новости.

«Опасность заключается в том, что, если Украина захочет организовать наступление в надежде на чудесный результат, она рискует понести еще большие потери, лишиться незаменимой техники и в конце концов потенциально утратить еще большую территорию, чем она контролировала в начале битвы», — заявил военнослужащий.

Дэвис рассказал, что участвовал в тренировочных танковых сражениях в Европе, поэтому может сделать вывод о том, что проводить масштабные наступательные операции без опытных солдат очень сложно. По его словам, большая часть украинских военных погибла в боях, а на их место приходят неопытные новобранцы.

Подполковник также напомнил, что Киеву придется столкнуться с российской армией, которая имеет преимущество в живой силе, авиации и артиллерии. «Это не те действия, которые могут выполнять войска с ограниченной подготовкой или без нее на уровне взвода, роты и батальона», — заключил он.

Ранее Fox News сообщал, что тяжелые человеческие и материальные потери украинской армии говорят о том, что Киев проиграет в истощающей борьбе с российской армией. В беседе с телеканалом бывший заместитель начальника штаба армии США генерал в отставке Джек Кин заявил, что время не на стороне Украины.