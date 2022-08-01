В США заявили о поражении Украины в борьбе с Россией

Fox News: Украина проиграет в истощающей борьбе с российской армией

Тяжелые человеческие и материальные потери украинской армии говорят о том, что Киев проиграет в истощающей борьбе с российской армией. Об этом говорится в материале телеканала Fox News.

Как отмечается в статье, вместе с развитием энергетического кризиса слабеет поддержка Украины со стороны стран Запада. Кроме того, президент США Джо Байден с опозданием дал согласие на поставки украинской стороне необходимого вооружения в виде РСЗО HIMARS.

В беседе с Fox News бывший заместитель начальника штаба армии США, генерал в отставке Джек Кин заявил, что время не на стороне Украины. «Чем дольше будет продолжаться этот конфлкит, тем хуже будет Украине», — добавил он.

1 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Харькова, в результате которого было уничтожено до 200 солдат и семь единиц бронетехники.