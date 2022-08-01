ВКС России уничтожили до 200 солдат 92-й мехбригады ВСУ под Харьковом

ВКС России уничтожили до 200 солдат и 7 единиц техники 92-й мехбригады ВСУ под Харьковом

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Харькова, в результате которого было уничтожено до 200 солдат и семь единиц бронетехники. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что из-за больших потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на Харьковском направлении, а также в 128-й горно-штурмовой бригаде на Запорожском направлении, отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава в центральные и западные районы Украины.

Также спикер Минобороны России рассказал об уничтожении двух пусковых установок ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Харькове. По его словам, РСЗО располагались на территории завода «Украинские энергетические машины». Представитель военного ведомства добавил, что в результате удара по заводу также были уничтожены 53 солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемника.