Кремль не исключил введения мер при росте заболеваемости COVID-19

Песков заявил, что при росте заболеваемости COVID-19 могут ввести обязательную вакцинацию

Нельзя исключать того, что при росте заболеваемости COVID-19 в России могут ввести обязательную вакцинацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова передает РИА Новости.

«Если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно. Так, собственно, как это делал [президент России Владимир] Путин за прошедшие два года», — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что меры повышенной эпидемиологической безопасности в Кремле не отменялись и будут продолжаться.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в стране выявили 14 638 случаев заражения COVID-19. Накануне число заболевших за 24 часа составило 9560. Больше всего случаев COVID-19 было зарегистрировано в Москве (5720), Петербурге (1781) и Подмосковье (906).