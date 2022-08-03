В России выявили 14 638 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 14 638 случаев COVID-19, выздоровели 10 266, умерли 43 человека

В России за последние сутки выявили 14 638 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 636 741. Об этом в среду, 3 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зафиксировали 9560 случаев заражения.

Больше всего случаев COVID-19 было зарегистрировано в Москве (5720), Петербурге (1781) и Подмосковье (906). Меньше всего — в Магаданской области (1 случай) и Ямало-Ненецком автономном округе (2 случая).

По данным оперштаба, за сутки в России из больниц в связи с выздоровлением выписались 10 266 человек. Это на 19,7 процента больше по сравнению с предыдущим днем. За тот же период в стране госпитализировали 2038 человек.

В России за сутки зафиксировали 43 летальных исхода. За все время пандемии в российских регионах скончались 382 560 человек.