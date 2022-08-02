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В России выявили 9560 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 9560 случаев COVID-19, выздоровели 8573, умерли 48 человек

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В России за последние сутки выявили 9560 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 622 103. Об этом во вторник, 2 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зафиксировали 10 824 случая заражения.

Больше всего случаев COVID-19 было зарегистрировано в Москве (2765), Петербурге (1635) и Подмосковье (310). Меньше всего — в Магаданской области и на Чукотке (по 1 случаю).

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России в связи с выздоровлением из больниц выписались 8573 человека. За тот же период в стране госпитализировали 1962 человека.

В России за сутки зафиксировали 48 летальных исходов. За все время пандемии в российских регионах скончались 382 517 человек.

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Анна Щербакова
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