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Бывшего российского министра госпитализировали

Экс-министра просвещения Ольгу Васильеву госпитализировали с COVID-19

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Ольгу Васильеву, экс-министра просвещения, сейчас возглавляющую Российскую академию образования, госпитализировали с COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, Васильева болеет уже пять дней.

Mash уточняет, что бывшая министр получает стандартное лечение, ей ввели моноклональные антитела.

В России за последние сутки выявили 14 638 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 636 741.

Васильева была министром просвещения в правительстве Дмитрия Медведева с мая 2018-го по январь 2020 года. 15 января 2020 года кабмин в полном составе ушел в отставку, часть министров и вице-премьеров перешли в правительство Михаила Мишустина, но Ольга Васильева в него не попала. Новым министром просвещения назначили Сергея Кравцова, который ранее возглавлял Рособрнадзор.

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Валерий Розенберг
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