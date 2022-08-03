Женщина вышла замуж за полуголого официанта с вечеринки в честь своего развода

The Mirror: женщина родила ребенка от официанта с вечеринки в честь своего развода

Жительница австралийского города Мельбурн влюбилась в полуголого официанта, который работал на вечеринке в честь ее развода, вышла за него замуж и родила ребенка. Об этом сообщает The Mirror.

Несколько лет назад 29-летняя Габриэлла развелась с мужем и решила устроить вечеринку в честь своего развода. Она наняла официантов, которые должны были работать топлесс.

Один из официантов, 28-летний Джон Ландольфи, обратил внимание на интерес с ее стороны и на следующий день написал женщине, чтобы узнать, как она себя чувствует. Вечером они снова встретились, а через месяц решили жить вместе. Вскоре Джон сделал Габриэлле предложение, на которое та ответила согласием.

Женщина страдала от синдрома поликистоза яичников, поэтому известие о беременности застало ее врасплох. За две недели до свадьбы у нее случился выкидыш, однако через несколько месяцев она вновь забеременела. На этот раз ребенка удалось сохранить. Сына, который у нее родился, назвали Маттео.

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