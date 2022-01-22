Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Невеста бросила жениха накануне свадьбы и за несколько часов нашла другого

В Панрути невеста отменила свадьбу накануне праздника из-за пощечины от жениха

Фото: Shutterstock

В индийском городе Панрути, штат Мадрас, невеста бросила жениха за день до свадьбы и вышла замуж за другого. Об этом сообщает The Times of India.

Свадьба инженера и аспирантки должна была состояться 20 января. Накануне праздника родственники решили провести торжественный прием, на который пригласили диджея. Жених и невеста с удовольствием танцевали под музыку, и все шло гладко, пока к ним не присоединился двоюродный брат девушки. Сначала он взял пару за руки и танцевал вместе с ними, а после встал между сестрой и ее избранником и положил им руки на плечи, чем вызвал недовольство жениха.

Разгневанный мужчина оттолкнул невесту и ее родственника и, как сообщает семья невесты, дал девушке пощечину. Невеста расплакалась и отменила свадьбу. Ее родители одобрили ее решение. В течение нескольких часов после случившегося им удалось найти нового жениха среди родни, и на следующее утро пара сыграла свадьбу.

Материалы по теме:
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской» Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
27 октября
«Жених нужен немедленно» Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Жених нужен немедленно»Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
13 марта

Жениха решение бывшей невесты и ее родных разозлило — он возмутился, что потратил 700 тысяч индийских рупий (730 тысяч рублей) на прием и свадьбу и подал заявление в полицию с требованием провести расследование и вернуть ему деньги.

Ранее сообщалось, что в Багдаде, Ирак, зарегистрирован самый быстрый развод в 2022 году: мужчина расторг брак с возлюбленной во время свадьбы. Причиной развода стала песня сирийской певицы Ламис Кан Mesaytara («Я доминирую»), которую женщина исполнила новоиспеченному мужу во время свадебной церемонии.

Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Власти Чечни увидели национальный вопрос в деле о похищении супруги судьи
В Москве стая бродячих собак набросилась на подростков
Невеста бросила жениха накануне свадьбы и за несколько часов нашла другого
Россияне массово жаловались властям на собак перед гибелью семилетней девочки
Стоянов рассказал о поцелуях с Олейниковым на съемках «Городка»
Доктор Мясников назвал главную опасность соусов
Госдеп США распорядился начать эвакуацию семей дипломатов из Украины
Бастрыкину доложат о расследовании гибели девочки после нападения бродячих собак
Пожар в петербургском метро попал на видео
Инфекционист рассказала о «мозговом тумане» после перенесенного COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter