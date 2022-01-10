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Мужчина развелся с женой во время свадьбы из-за песни

В Ираке зарегистрирован самый быстрый развод в 2022 году: пара развелась во время свадьбы

Фото: Faleh Kheiber / Reuters

В Багдаде, Ирак, зарегистрирован самый быстрый развод в 2022 году: мужчина расторг брак с возлюбленной во время свадьбы. Об этом пишет Gulf News.

Причиной развода стала песня сирийской певицы Ламис Кан Mesaytara («Я доминирую»), которую женщина исполнила новоиспеченному мужу во время свадебной церемонии. Строчки песни гласят: «Я — главная, и ты будешь следовать моим строгим указаниям. Я сведу тебя с ума, если ты будешь смотреть на других девушек на улице».

Мужчину возмутили подобные заявления жены. Сначала пара поссорилась, а потом жених и вовсе развелся с возлюбленной.

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Сообщается, что песня Mesaytara не в первый раз приводит к расставанию — в прошлом году иорданец развелся с женой во время свадебного торжества после того, как она включила этот трек.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре полицейские прервали свадьбу и арестовали жениха за неуплату алиментов бывшей жене. Эквадорца задержали и забрали в участок в разгар мероприятия, несмотря на просьбы невесты отложить арест до окончания свадьбы.

Евгения Черкасова
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