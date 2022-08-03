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Назван процент никогда не бывавших за границей россиян

ФОМ: 69 процентов россиян никогда не ездили отдыхать за границу

Фото: / АГН «Москва»

Около 70 процентов россиян признались, что никогда не были за границей, при этом 30 процентов заявили, что даже не выезжали на отдых в другие регионы России. Об этом стало известно из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно полученным данным, 69 процентов опрошенных никогда не отдыхали за пределами России, девять процентов уезжали за границу 10 и более лет назад, шесть процентов заявили, что были в зарубежных странах от года до десяти лет назад. Еще 30 процентов респондентов признались, что никогда не посещали соседние регионы страны, в то время как 20 процентов участников опроса отметили, что путешествовали по России менее года назад.

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Среди тех, кто путешествовал по стране, 35 процентов выбирали Сочи и курорты Краснодарского края, по 19 процентов — Санкт-Петербург, Москву и Крым, 14 процентов — города Поволжья, по 10 процентов — города Золотого кольца и Кавказ, по пять процентов — Байкал и Алтай, по четыре процента — Карелию и Калининградскую область. Русский север (Мурманск, Архангельск, Соловки) назвали по три процента респондентов, а Камчатку всего один процент опрошенных.

Самыми желанными для посещения местами оказались Байкал (33 процента), Крым (28 процентов) и Санкт-Петербург (27 процентов). Следом идут Сочи и курорты Краснодарского края (25 процентов), Алтай (24 процента), Карелия (18 процентов), Камчатка и Северный Кавказ — по 14 процентов.

Ранее сообщалось, что более половины россиян сократили расходы на отпуск летом. При этом 20 процентов из них заявили, что незначительно снизили траты на путешествия.

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Дарья Рыбак
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