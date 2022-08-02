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Россияне массово отказались от привычных расходов на отпуск

AZIMUT Hotels и «Яндекс»: 44 процента россиян сократили траты на отпуск летом 2022 года

Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

Более половины россиян признались, что сократили расходы на отпуск летом 2022 года. Об этом стало известно из результатов совместного исследования гостиничной сети AZIMUT Hotels и сервиса «Яндекс», пишет «Газета.Ru».

Отмечалось, что ранние прогнозы по массовому снижению туристической активности из-за проблем с логистикой в южных регионах страны и снижения покупательской способности у населения подтверждены статистически. Выяснилось, что россияне вынуждены отказаться от привычных расходов на отпуск в 2022 году: 44 процента участников опроса согласились с данным фактом, еще 20 процентов заявили, что также сократили траты, но незначительно.

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Помимо прочего, отмечалось, что 37 процентов респондентов планируют провести отпуск на даче, 27 процентов россиян предпочли остаться на каникулах в городе, 25 процентов выбрали оздоровительный отдых в санатории, еще 10 процентов отправятся в поход.

Ранее в июле россияне раскрыли, сколько планируют потратить на летний отпуск в 2022 году. Так, 24 процента опрошенных ограничатся 30-50 тысячами рублей, 17 процентов — выделят до 30 тысяч рублей, 15 процентов — от 50 до 70 тысяч рублей.

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Дарья Рыбак
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