Кадырову присвоили звание Героя ЛНР

Глава ЛНР Пасечник присвоил звание героя республики лидеру Чечни Рамзану Кадырову

Главе Чечни Рамзану Кадырову на церемонии в Грозном вручили награду Героя Луганской народной республики (ЛНР). Соответствующий указ о присвоении подписал глава ЛНР Леонид Пасечник, передает ТАСС в среду, 3 августа.

На церемонии Пасечник поблагодарил жителей Чечни за помощь, которую они оказывают в рамках спецоперации. «Указом главы Луганской народной республики за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции по освобождению территорий и защите населения Луганской и Донецкой народных республик от вооруженной агрессии со стороны Украины, присвоено звание Героя ЛНР Кадырову Рамзану Ахматовичу», — говорится в тексте указа.

Кроме того, на церемонии передачи ордена в Грозном присутствовал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

27 июля Кадыров рассказал о новой награде от президента России Владимира Путина. Он получил орден Александра Невского «за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение».