Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадырову присвоили звание Героя ЛНР

Глава ЛНР Пасечник присвоил звание героя республики лидеру Чечни Рамзану Кадырову
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Главе Чечни Рамзану Кадырову на церемонии в Грозном вручили награду Героя Луганской народной республики (ЛНР). Соответствующий указ о присвоении подписал глава ЛНР Леонид Пасечник, передает ТАСС в среду, 3 августа.

На церемонии Пасечник поблагодарил жителей Чечни за помощь, которую они оказывают в рамках спецоперации. «Указом главы Луганской народной республики за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции по освобождению территорий и защите населения Луганской и Донецкой народных республик от вооруженной агрессии со стороны Украины, присвоено звание Героя ЛНР Кадырову Рамзану Ахматовичу», — говорится в тексте указа.

Кроме того, на церемонии передачи ордена в Грозном присутствовал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

27 июля Кадыров рассказал о новой награде от президента России Владимира Путина. Он получил орден Александра Невского «за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Шредер на встрече с Путиным интересовался запуском «Северного потока-2»
Песков назвал провокацией визит Пелоси на Тайвань
Шольц предложил отказаться от закрытия немецких АЭС
В ЛНР рассказали о ходе зачистки завода Knauf в Соледаре
Раскрыта роль Байдена в ликвидации лидера «Аль-Каиды» в Афганистане
Пожар на крупном подмосковном складе Ozon попал на видео
Ректора Шанинки Зуева отпустили под домашний арест
Ozon раскрыл подробности мощного пожара на складе в Подмосковье
Непомнящий оценил влияние отказа Карлсена от матча с ним на имидж шахмат
Тренер «Манчестер Юнайтед» назвал поведение Роналду неприемлемым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.