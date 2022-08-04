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Adidas оценил миллионные потери от остановки деятельности в России

Adidas потерял более 100 миллионов евро от приостановки деятельности в России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Компания Adidas оценила потери выручки из-за приостановки деятельности в России более чем в 100 миллионов евро за квартал, говорится в ее отчетности.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров немецкого производителя, в прошлом полугодии упала на 18,7 процента в годовом выражении (до 776 миллионов евро). Выручка Adidas увеличилась на 5,3 процента, составив 10,897 миллиарда евро. Во втором квартале чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, рухнула на 25,8 процента, до 294 миллионов евро. Выручка выросла на 10,2 процента, до 5,596 миллиарда евро.

Adidas ожидает рост продаж в этом году на 7-9 процентов, хотя ранее ожидался рост на 11-13 процентов. По прогнозам, чистая прибыль будет около 1,3 миллиарда евро за год, ранее прогнозировалось 1,8-1,9 миллиарда евро.

Ранее Adidas приостановил деятельность в стране вместе с другими спортивными брендами одежды, такими как Nike и Puma. Владелец отечественного бренда одежды Yamal заявил, что готов занять освободившуюся нишу.

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Платон Щукин
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