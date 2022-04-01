Российский бренд одежды Yamal захотел занять нишу Adidas

Соучредитель ямальского бренда одежды Yamal объявил о планах занять нишу Adidas

Российский бренд одежды объявил о готовности занять нишу уходящей с российского рынка компании Adidas. С таким заявлением выступил соучредитель фирмы Yamal Александр Хуторенко в комментарии изданию «Подъем».

По словам Хуторенко, их бренд готов удовлетворить спрос потребителей, интересующихся спортивной одеждой из средней ценовой категории. Если россияне не сделают выбор в пользу китайского массмаркета, Yamal нарастит обороты.

«Мы готовы шить, шить и шить. Нам без разницы, чью нишу занять, главное — занять. Adidas бы даже хотели занять в рамках России», — сказал предприниматель.

Бренд появился в 2017 году как паблик «ВКонтакте». К 2022 году, согласно данным с официального сайта компании, Yamal открыл офлайн-магазины уже в четырех российских городах. Сооснователь бренда сообщал о работе над открытием собственного производства и переходе на «полную автономность».

После начала спецоперации на Украине ряд брендов объявили о прекращении инвестиций в Россию или закрытии офлайн-магазинов. Об отмене продаж продукции российским покупателям объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.

Эксперты считают, что российские предприниматели могут найти в сложившихся условиях «окно возможностей».