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Названы достойные российские аналоги пятизвездочных отелей в Турции

TourDom: турагенты назвали отели сети Alean достойным аналогом турецких гостиниц

Фото: Roberto Nickson / Unsplash

Представители турагентств назвали российские гостиницы, которые могут стать достойной альтернативой пятизвездочным отелям в Турции. Об этом пишет портал TourDom.

Так, россиянам порекомендовали обратить внимание на отели сети Alean, один из которых расположен в Анапе. Например, 13 ночей в стандартном номере во второй половине августа обойдутся в 321 тысячу рублей. Номер более высокого класса будет стоить 573 тысячи рублей.

Еще один аналог — «Swissôtel Resort Сочи Камелия». Цены на размещение в самом бюджетном номере на 13 дней превышают 500 тысяч рублей. У отеля есть собственный оборудованный галечно-песчаный пляж и открытый бассейн с подогревом.

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Кроме того, туристам посоветовали присмотреться к отелям Radisson Collection Paradise Resort & Spa Sochi (около 600 тысяч рублей за 13 дней) и Mriya Resort & SPA в Крыму (около 700 тысяч).

Специалисты отметили, что в России можно найти отели, которые по качеству не будут уступать турецким объектам размещения, однако такие варианты сложно назвать доступными. Уточняется, что их обычно выбирают отдельные категории граждан, которые либо не хотят, либо не могут поехать за границу.

Ранее в августе сервис OneTwoTrip перечислил альтернативы популярным черноморским курортам — провести отпуск можно на берегу Каспийского, Азовского или Балтийского морей. Стоимость авиабилетов из Москвы в Махачкалу начинается от 7,1 тысячи рублей в одну сторону.

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Мария Гейн
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