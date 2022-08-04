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Назван самый модный купальник лета 2022 года

Grazia: купальник бренда Norma Kamali стал модным благодаря певице Дженнифер Лопес

Фото: INCANTO

Редакторы журнала Grazia назвали самый модный купальник лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о купальнике американского бренда Norma Kamali, состоящий из абстрактных чередующихся обрезков цветной ткани и полупрозрачной сетки. По словам специалистов, подобный дизайн упомянутой вещи создает эффект голого тела.

Как отмечают авторы материала, данная пляжная одежда стала популярна благодаря знаменитостям. Так, поп-исполнительница Дженнифер Лопес снялась в таком купальнике для рекламы собственной марки косметики JLo Beauty. Кроме того, данную модель в нынешнем сезоне также предпочли актриса Кэйт Бекинсэйл и певица Бритни Спирс.

В завершение эксперты пояснили, что купальник можно носить не только на пляже, но и в городе, поскольку он напоминает боди. Так, вместе с ним достаточно надеть джинсы или шорты, заключают журналисты.

В мае стилист и основатель сервиса по подбору одежды Ольга Ким перечислила вещи, которые никогда не выйдут из моды. Эксперт упомянула такие виды одежды, как белые рубашки, джинсы прямого кроя, шейные платки и лоферы. Данные предметы гардероба Ким назвала вечными.

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Мария Винар
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